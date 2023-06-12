Вдова убитого в Стамбуле россиянина раскрыла подробности его гибели

Сегодня, 09:54

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Вдова убитого в Стамбуле россиянина раскрыла подробности его гибели
Фото из открытых источников

Гражданин России, 40-летний Вячеслав Нечипорук, был убит в центре Стамбула, неподалеку от криминально неблагополучного района Тарлабаши. Вдова убитого Арина обратилась за помощью в соцсети. Женщина сообщила, что за доставку тела мужа в Москву ей надо заплатить 2000 долларов, которых у семьи нет. 

Она заявила, что раньше ей не доводилось просить о помощи, но теперь она не понимает, что делать. Друзья и знакомые семьи уже подключились к сбору средств на перевозку тела. Арина также рассчитывает получить помощь от консульства. Известно, что в тот роковой день Вячеслав Нечипорук отправился с друзьями на футбольный матч, после чего пропал. Знакомые предположили, что Вячеслав мог выпить. 

В момент нападения Вячеслав прогуливался по городу один. Инцидент произошел в 8:30 утра, когда вокруг было много людей, но никто не пришел на помощь россиянину. По некоторым данным, в нападении, которое произошло недалеко от пешеходной улицы Истикляль, участвовали несколько неизвестных мужчин. Доподлинной информации о том, что именно там произошло, нет, но друзья погибшего намерены добиваться расследования. 

О Вячеславе Нечипоруке известно, что он работал в московской юридической компании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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