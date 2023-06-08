В Санкт-Петербурге девушка получила травму головы при опасном маневрировании катера

Сегодня, 17:49

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В Санкт-Петербурге девушка получила травму головы при опасном маневрировании катера
Фото из открытых источников

В Северной столице накануне, в воскресенье, была травмирована девушка в возрасте 20 лет на борту маломерного судна. Речь идет о катере "Pioneer". Произошло это в акватории реки Средняя Невка. Отмечается, что гражданка получила травму головы, когда совершала обычную водную прогулку близ второго Елагина моста. Причиной называется опасное маневрирование капитаном катера. Данная информация поступила от пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно предоставленным сведениям, девушку доставили в лечебное учреждение в экстренном порядке. Уже там медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь. В настоящее время специалисты наблюдают за ее состоянием. После случившегося правоохранители организовали комплекс следственных действий. Сейчас местные следователи проводят проверку по факту происшествия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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