Мошенники украли свыше 10 млн рублей у петербургского пенсионера

Сегодня, 14:19

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Мошенники украли свыше 10 млн рублей у петербургского пенсионера
Фото из открытых источников

Сотрудники полиции Василеостровского района активно ищут подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилого мужчины 71 года. По информации пресс-службы МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавший обратился к полицейским шестого июня текущего года. С его слов, неизвестные связывались с ним по телефону в период с 20 по 26 мая и убедили перевести 1 млн 300 тыс. рублей на указанные ими счета.

Кроме того, они уговорили пожилого жителя Северной столицы передать курьеру сумму в размере 9 млн руб. рядом с домом 16 по 15-ой линии В.О. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступников. Сумма ущерба - 10 300 000 рублей. Специалисты расследуют уголовное дело.

Ранее поступила информация о том, что в квартире на улице Щербакова в Приморском районе умер ребенок 6 месяцев. Отмечалось, что малыш упал между диваном и стеной днем, когда спал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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