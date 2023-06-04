В Луганске прогремело несколько мощных взрывов, над городом поднимается черный дым

Утром в четверг, 8 июня, сразу несколько мощных взрывов прогремело в Луганске. В местных пабликах пишут о ракетных ударах. В социальных сетях начали появляться видео, на которых запечатлены, предположительно, места «прилетов».

Информацию о взрывах в Луганске сегодня подтвердили агентства РИА Новости и ТАСС. Промзона города окутана густым черным дымом. Судя по всему, именно туда и прилетело.

Издание Readovka, ссылаясь на рассказы луганчан, уточняет, что удары ракетами пришлись в район завода Октябрьской Революции - это юго-восток столицы ЛНР.

Военкоры «Русской весны», в свою очередь, проинформировали, что по их сведениям в Луганске минимум три «прилета».

Последний раз мощнейшие взрывы сотрясали Луганск в середине прошлого месяца. Тогда местными властями было заявлено, что удары ВС Украины наносили британскими ракетами Storm Shadow.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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