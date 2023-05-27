Обнародованы подробности атаки дронов-камикадзе на газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области

Сегодня, 09:54

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Обнародованы подробности атаки дронов-камикадзе на газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области
Фото из открытых источников

Минувшей ночью беспилотники-камикадзе атаковали сразу два важных объекта — нефтеперерабатывающую и газовую станции в Смоленской области России. Подробности ночных происшествий стали известны местным СМИ.

Первая атака была совершена около двух часов ночи. По информации «Readovka67», первый БПЛА противника взорвался в деревне Пересна — на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти». Уже через полчаса появился второй беспилотник — с его помощью противник атаковал газораспределительную станцию, расположенную в деревне Дивасы.

Издание отмечает, что жертв и пострадавших нет, но без разрушений не обошлось. На территории нефтеперерабатывающей станции повреждена водяная емкость. В ходе атаки на второй объект на Смоленщине пострадало административное здание.

Сейчас на местах атак работают специалисты. Проводится обследование газопровода на предмет возможных повреждений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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