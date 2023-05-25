Двое военнослужащих погибли после атаки дроном-камикадзе автомобиля Минобороны РФ в Брянской области

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В результате атаки дроном-камикадзе автомобиля «Нива», принадлежащего Министерству обороны России, двое военнослужащих погибли. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственный источник. Официального комментария от ведомства по поводу данного происшествия к настоящему времени нет.
Беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой атаковал автомобиль днем в субботу, 27 мая, на территории Брянской области. Произошло это, когда он перемещался по дороге Бровничи – Сушаны, неподалеку от границы России с Украиной.
Агентство «Русская весна» в телеграм-канале своих военкоров опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль фактически выгорел полностью в результате взрыва.
На месте инцидента в Брянской области сейчас работают оперативные и экстренные службы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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