Двое военнослужащих погибли после атаки дроном-камикадзе автомобиля Минобороны РФ в Брянской области

Сегодня, 16:04

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Двое военнослужащих погибли после атаки дроном-камикадзе автомобиля Минобороны РФ в Брянской области
Фото из открытых источников

В результате атаки дроном-камикадзе автомобиля «Нива», принадлежащего Министерству обороны России, двое военнослужащих погибли. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственный источник. Официального комментария от ведомства по поводу данного происшествия к настоящему времени нет.

Беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой атаковал автомобиль днем в субботу, 27 мая, на территории Брянской области. Произошло это, когда он перемещался по дороге Бровничи – Сушаны, неподалеку от границы России с Украиной.

Агентство «Русская весна» в телеграм-канале своих военкоров опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль фактически выгорел полностью в результате взрыва.

На месте инцидента в Брянской области сейчас работают оперативные и экстренные службы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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