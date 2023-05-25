В Санкт-Петербурге арестовали иностранцев-миссионеров за истязание детей при обучении исламу

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В Северной столице райсуд арестовал "миссионеров" в количестве трех человек, которые по своей инициативе продвигали религиозное течение. Дело в том, что они истязали четырех несовершеннолетних, которых им в частном порядке отдали на обучение исламу. На это указывают материалы объединенной пресс-службы судов города, передает РИА Новости.
Речь идет о гражданине Таджикистана Шарофиддине Рахматове, гражданине Азербайджана Фазли Агаеве и гражданине Турции Шабане Динчере. Отмечается, что они нарушили закон о свободе совести и религиозных объединениях. На днях Октябрьский районный суд обязал их выплатить по 30 000 руб. штрафа. Эти лица были задействованы в продвижении религиозного течения "Сулейманджилар", которое в России не зарегистрировано. Кроме того, известно, что суд вынес решение выдворить их из нашей страны.
Согласно имеющимся сведениям, всем им избрали стражу по 23 июля текущего года. Причем, как подчеркнула пресс-служба судов, Динчер и Рахматов вину признали, а Агаев высказываться не стал. Следствие утверждает, что эти лица на регулярной основе оскорбляли и избивали детей "на почве личной неприязни, умышленно, незаконно, предвидя… неизбежность того, что четырем несовершеннолетним причиняется физическая боль и психические страдания и желая этого".
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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