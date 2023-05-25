В Санкт-Петербурге арестовали иностранцев-миссионеров за истязание детей при обучении исламу

Вчера, 23:14

0

Image 16+
В Санкт-Петербурге арестовали иностранцев-миссионеров за истязание детей при обучении исламу
Фото из открытых источников

В Северной столице райсуд арестовал "миссионеров" в количестве трех человек, которые по своей инициативе продвигали религиозное течение. Дело в том, что они истязали четырех несовершеннолетних, которых им в частном порядке отдали на обучение исламу. На это указывают материалы объединенной пресс-службы судов города, передает РИА Новости.

Речь идет о гражданине Таджикистана Шарофиддине Рахматове, гражданине Азербайджана Фазли Агаеве и гражданине Турции Шабане Динчере. Отмечается, что они нарушили закон о свободе совести и религиозных объединениях. На днях Октябрьский районный суд обязал их выплатить по 30 000 руб. штрафа. Эти лица были задействованы в продвижении религиозного течения "Сулейманджилар", которое в России не зарегистрировано. Кроме того, известно, что суд вынес решение выдворить их из нашей страны.

Согласно имеющимся сведениям, всем им избрали стражу по 23 июля текущего года. Причем, как подчеркнула пресс-служба судов, Динчер и Рахматов вину признали, а Агаев высказываться не стал. Следствие утверждает, что эти лица на регулярной основе оскорбляли и избивали детей "на почве личной неприязни, умышленно, незаконно, предвидя… неизбежность того, что четырем несовершеннолетним причиняется физическая боль и психические страдания и желая этого".

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Санкт-Петербурге арестовали иностранцев-миссионеров за истязание детей при обучении исламу

Вчера, 23:14

Водителя Renault Logan отправили на принудительные работы за ДТП с мотоциклистом в Санкт-Петербурге

Вчера, 21:29

SHOT: в Москве и Петербурге диверсанты сожгли релейные шкафы на железной дороге

Вчера, 10:34

В Сибири неизвестные устроили диверсию на железной дороге

25-05-2023, 10:49

В Екатеринбурге из-под ареста сбежал обвиняемый в изнасиловании рецидивист

24-05-2023, 15:29

Пьяный житель Перми надругался над детьми в лифте

23-05-2023, 19:54

«Baza»: в Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц , угрожая гранатой

22-05-2023, 22:24

В Санкт-Петербурге был задержан авиадиспетчер, подозреваемый в убийстве собаки 20-летней соседки

21-05-2023, 23:24

Десять пожарных тушили микроавтобус Volkswagen на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге

20-05-2023, 23:14

На Магнитогорской улице Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр

18-05-2023, 15:14

Baza: на железной дороге в Крыму близ Бахчисарая прогремел взрыв

18-05-2023, 09:09

На Савушкина 17 мая произошло ДТП с участием машины ДПС

17-05-2023, 23:09

В Нижнем Тагиле у скончавшегося мужчины изъяли органы без ведома жены

17-05-2023, 14:59

Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

16-05-2023, 22:09

«Mash»: Пять российских пограничников получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на здание УФСБ в Курской области

16-05-2023, 12:14

Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

14-05-2023, 00:09

Губернатор Богомаз: Упавший в Клинцах вертолет повредил пять домов

13-05-2023, 19:59

Ракетные удары в Луганске могли быть нанесены по нефтехранилищам

12-05-2023, 20:19

В Подмосковье дачник из Серпухова отразил атаку БПЛА необычным способом

10-05-2023, 14:19

В Москве из-за желто-синей куртки задержали уборщика и обвинили в дискредитации ВС РФ

10-05-2023, 10:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился

МК: Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах в 2023 году изменился

Вчера, 15:59

0

Для того чтобы снизить вероятность стычек в 2023 году между российскими и украинскими туристами на курортах, были...

Подробнее
Пригожин связал потерю некоторых стран в Африке для ЧВК «Вагнер» с деятельностью МО РФ

Пригожин связал потерю некоторых стран в Африке для ЧВК «Вагнер» с деятельностью МО РФ

24-05-2023, 20:25

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал , как Министерство обороны РФ стало блокировать поездки организации...

Подробнее
Россиянам перечислили реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции

Россиянам перечислили реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции

25-05-2023, 09:09

0

Российская блогерша подробно ответила на вопрос, стоит ли платить 10-20 тысяч рублей за то, чтобы попасть в ультра...

Подробнее
Пригожин рассказал, что общего между ура-патриотизмом и «эффектом Навального»

Пригожин рассказал, что общего между ура-патриотизмом и «эффектом Навального»

25-05-2023, 01:47

0

«Эффект» иноагента Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в свое время был...

Подробнее
Политолог назвал Пригожина одним из значимых лидеров общественного мнения после его «окопной правды»

Политолог назвал Пригожина одним из значимых лидеров общественного мнения после его «окопной правды»

25-05-2023, 13:46

0

Политолог и блогер Павел Шипилин счел владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина наиболее значимым лидером общественного...

Подробнее
Фикция или саботаж: кто «связал руки» белгородской теробороне на фоне атаки украинских ДРГ

Фикция или саботаж: кто «связал руки» белгородской теробороне на фоне атаки украинских ДРГ

24-05-2023, 15:46

0

Территориальная оборона Белгородчины не смогла противостоять недавней атаке украинских ДРГ на территорию области....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Lenta.Ru»: Россиянин побывал в Грузии и удивился ценам на яйца

«Lenta.Ru»: Россиянин побывал в Грузии и удивился ценам на яйца

24-05-2023, 12:44

0

Грузия всегда привлекала туристов, особенно из России, благоприятным климатом и живописной природой, а также вкусной...

Подробнее
Эндокринолог Янг перечислила три источника несжигаемого жира на столе

Эндокринолог Янг перечислила три источника несжигаемого жира на столе

24-05-2023, 12:04

0

Людям, которые мечтают похудеть или сохранить свой вес в норме, эндокринолог Екатерина Янг порекомендовала исключить из...

Подробнее
Путь в Европу для граждан РФ стал легче, но не дешевле

Путь в Европу для граждан РФ стал легче, но не дешевле

Вчера, 09:49

0

Российские туристы получили возможность дешевле летать в Европу, так как открылось авиасообщение с Грузией. С мая...

Подробнее
Пригожин высказался о слухе, что главком ВСУ Залужный был в плену у ЧВК "Вагнер"

Пригожин высказался о слухе, что главком ВСУ Залужный был в плену у ЧВК "Вагнер"

25-05-2023, 22:35

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции Дзен-канала NewsAlert о том, не было ли у...

Подробнее