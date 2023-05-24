Водителя Renault Logan отправили на принудительные работы за ДТП с мотоциклистом в Санкт-Петербурге

В Северной столице был вынесен приговор в отношении водителя машины, устроившего серьезную дорожную аварию с мотоциклистом минувшим летом на севере города. Следствие выяснило, что мужчина управлял Renault Logan в состоянии наркотического опьянения. Деталями поделились в пресс-службе городской прокуратуры. При этом отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

Согласно имеющимся сведениям, автомобиль Renault и мотоцикл Yamaha столкнулись на проспекте Энгельса шестого июня прошлого года. Машина под управлением мужчины в нетрезвом уме выезжала со двора, и ее водитель не пропустил мотоциклиста, двигавшегося от ул. Рашетова в сторону ул. Сергея Марго.

На ранее размещенных в Сети кадрах видно, что мотоциклист пытался уйти от столкновения, однако не успел. Удар пришелся в район двери водителя автомобиля. В итоге байкер был травмирован, что повлекло тяжкий вред его здоровью. Суд приговорил находившегося за рулем Renault мужчину к трем годам принудительных работ с удержанием в доход государства десяти процентов от зарплаты. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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