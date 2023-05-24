SHOT: в Москве и Петербурге диверсанты сожгли релейные шкафы на железной дороге

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Утро пятницы, 26 мая, в новостной ленте Телеграм-канала SHOT началось со свежих сообщений о диверсиях на железной дороге. Причем, уже даже не в глубинке, а в Петербурге и Москве.
Указывается, что в Северной столице России диверсанты действовали на станции Дачное, на перегоне Боровая – Лигово. Причем, в дневное время суток — вчера около 15:00. Там им удалось сжечь релейный шкаф. Дежурный увидел следы взлома вентиляционных отверстий и гарь на оборудовании. На месте инцидента валялись зажигалка, смесь для розжига, упаковка от зубной пасты.
В Москве диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге на улице Карачаровской. Известно, что их было трое, все — люди молодого возраста. Их окликнули, чем и спугнули.
SHOT опубликовал видео с места происшествия.
«На наших эксклюзивных кадрах видно примятую траву между оборудованием и забором. Именно этим путем уходили диверсанты», — говорится в сообщении канала.
Диверсантов сейчас разыскивают правоохранители.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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