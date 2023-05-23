В Сибири неизвестные устроили диверсию на железной дороге

Сегодня, 10:49

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В Сибири неизвестные устроили диверсию на железной дороге
Фото из открытых источников

Очередная диверсия случилась в России на железной дороге. На этот раз — на станции Бугач, что под Красноярском. Неизвестные злоумышленники устроили там пожар минувшей ночью.

Как сообщает Telegarm-канал SHOT, диверсантами (или диверсантом, если он действовал в одиночку) были вскрыты, а затем подожжены два релейных шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки. После выявления возгорания работниками железной дороги на место были вызваны сотрудники оперативных служб.

Правоохранители на месте пожара нашли бутылку объемом 1 л с какой-то жидкостью, перчатку и пачку от сигарет.

Подчеркивается, что инцидент, случившийся сегодня около 04:00 утра, к задержке движения железнодорожных составов не привел. Диверсантов в настоящее время ищут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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