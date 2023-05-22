В Екатеринбурге из-под ареста сбежал обвиняемый в изнасиловании рецидивист

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В Екатеринбурге из-под домашнего ареста сбежал обвиняемый в изнасиловании рецидивист. 45-летнему мужчине, ранее осужденному за убийство, удалось снять электронный браслет и покинуть зону своего проживания. Обвиняемый скрылся от наблюдения сотрудников ФСИН в неизвестном направлении.
Сейчас правоохранители принимают меры по его розыску. Следствие располагает по этому делу следующей информацией. В апреле этого года обвиняемый предложил подвезти 22-летнюю девушку на каршеринговой машине. Он завез ее в безлюдное место, связал и насиловал ее в течение нескольких часов, употребляя наркотические вещества. Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию, после чего мужчину задержали. На допросе он заявил, что все произошло по добровольной основе, но отказался пройти исследование на полиграфе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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