В Екатеринбурге из-под ареста сбежал обвиняемый в изнасиловании рецидивист

Сегодня, 15:29

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В Екатеринбурге из-под ареста сбежал обвиняемый в изнасиловании рецидивист
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге из-под домашнего ареста сбежал обвиняемый в изнасиловании рецидивист. 45-летнему мужчине, ранее осужденному за убийство, удалось снять электронный браслет и покинуть зону своего проживания. Обвиняемый скрылся от наблюдения сотрудников ФСИН в неизвестном направлении. 

Сейчас правоохранители принимают меры по его розыску. Следствие располагает по этому делу следующей информацией. В апреле этого года обвиняемый предложил подвезти 22-летнюю девушку на каршеринговой машине. Он завез ее в безлюдное место, связал и насиловал ее в течение нескольких часов,  употребляя наркотические вещества.  Потерпевшая заявила о произошедшем  в полицию, после чего  мужчину  задержали. На допросе он заявил, что все произошло по добровольной основе, но отказался пройти исследование на полиграфе. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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