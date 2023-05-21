Пьяный житель Перми надругался над детьми в лифте

31-летний житель Перми надругался над четырьмя девочками в подъезде жилого многоквартирного дома. Как потом выяснилось, мужчина совершил в отношении детей действия сексуального характера, будучи в нетрезвом состоянии. Сначала он увидел двух девочек и проследовал за ними в лифт. Сделав свои гнусные дела, педофил вышел из лифта и заметил на площадке еще двух девочек, которые впоследствии тоже попали в руки маньяка.

Мужчину обвиняют в преступлениях по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних). На обвиняемого завели уголовное дело, которое уже направлено в суд. Пермяка могут отправить за решетку на пожизненный срок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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