«Baza»: в Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц , угрожая гранатой

В Новосибирске две девочки стали жертвами насилия мужчины в военной форме. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Baza».

Две школьницы 10 и 12 лет прямо возле школы на Разъездной улице столкнулись с незнакомым мужчиной, одетым в военную форму с шевроном с изображением черепа. По словам пострадавших, незнакомец сразу начал им угрожать и рассказал, что у него с собой оружие — пистолет и граната. Последнюю он пригрозил использовать, если девочки не будут делать так, как он говорит.

Запугав школьниц, мужчина, предположительно из ЧВК «Вагнер», повел их за гаражи, где обеих изнасиловал.

Девочкам повезло остаться живыми и, вернувшись домой, они рассказали о случившемся родителям. Те обратились в полицию.

Сейчас правоохранительными органами устанавливается личность преступника, которому, по словам пострадавших, 30-40 лет. Также предстоит выяснить, имеет ли отношение преступник к ЧВК «Вагнер». За совершенное преступление ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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