В Санкт-Петербурге был задержан авиадиспетчер, подозреваемый в убийстве собаки 20-летней соседки

В Северной столице правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве животного 20-летней соседки. Речь идет о собаке породы американский булли. Данная информация поступила от пресс-службы регионального ГУ МВД. Сообщается, что в отношении петербуржца возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В Телеграм-канале ведомства сказано, что мужчина в возрасте 38 лет обратился в отделение полиции 20 мая в седьмом часу вечера. Полицейским Красносельского района он признался, что застрелил собаку в подъезде одного из жилых домов на проспекте Ветеранов.

Туда прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что житель города на Неве выстрелил в американского булли в холле коридора одиннадцатого этажа. Причем мужчина задействовал зарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье. Собака умерла на месте.

Спустя некоторое время к стражам порядка обратилась хозяйка убитой собаки. Согласно данным РЕН ТВ, мужчина трудится авиадиспетчером в Пулково. С его слов, собака неоднократно на него набрасывалась. Животное, как он отметил, набросилось на него и в тот злополучный день, когда он отправился в аптеку за лекарствами для жены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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