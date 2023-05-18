Десять пожарных тушили микроавтобус Volkswagen на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге

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Сегодня, в субботу, днем произошел пожар недалеко от дома 18 по проспекту Большевиков в Северной столице. Этой информацией поделились в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Отмечается, что прямо на дороге загорелся микроавтобус Volkswagen.
О пожаре в Невском районе проинформировали в первом часу дня. Горение наблюдалось в моторном отсеке и салоне транспортного средства. Специалисты ликвидировали пожар спустя девять минут после поступления сообщения в МЧС. С огнем боролись десять пожарных с использованием двух единиц техники.
Информации о пострадавших не было, всех пассажиров смогли эвакуировать. В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" опубликовали видео с места пожара. На кадрах, запечатленных очевидцами, можно увидеть работу огнеборцев. Судя по кадрам, огонь сильно повредил переднюю часть Volkswagen.
Ранее сообщалось о наезде машины марки Mercedes на мальчика 9 лет во Фрунзенском районе Северной столицы днем 20 мая. Произошло это около дома № 25 по улице Белы Куна. Переходивший дорогу не по пешеходному переходу ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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