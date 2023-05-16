На Магнитогорской улице Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр

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В Красногвардейском районе Северной столицы произошел пожар в комплексе из четырех зданий. Данная информация поступила от Телеграм-канала регионального главка МЧС. Отмечается, что о возгорании проинформировали сегодня, в четверг, в 03:41. Огонь полыхал по адресу: ул. Магнитогорская, д. 51. С пожаром боролись 32 спасателя и семь единиц техники.
К настоящему времени данных о пострадавших нет. Локализовали пожар в 07:53. В сообщении говорится, что в комплексе горело здание размером 15х30 метров. В 04:19 пожару присвоили номер сложности 1-бис. Здание включает в себя бизнес-центр.
На место прибыли специалисты Роспотребнадзора и сотрудники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе и Ленобласти", которые организовали изучение воздуха на содержание загрязняющих веществ. В надзорном ведомстве отметили, что отобранные пробы атмосферного воздуха уже направили для исследования.
Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка, проживающая в Санкт-Петербурге, вернулась из Петрозаводска, где она была в рамках командировки, и обратилась в полицию, заявив, что начальник и его жена напоили ее и, по всей видимости, изнасиловали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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