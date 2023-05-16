Baza: на железной дороге в Крыму близ Бахчисарая прогремел взрыв

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Утром сегодня, 18 мая, в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв на железной дороге. Информацию об этом узнал и предоставил Телеграм-канал Baza.
Уточняется, что подрыв железнодорожного полотна имел место неподалеку от Бахчисарая. Диверсия была совершена в 08.20 утра. В результате подрыва с путей сошли несколько вагонов поезда.
В связи со случившимся движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь на текущий момент приостановлено.
Другие подробности случившегося не приводятся.
А тем временем ТГ-канал SHOT сообщил о еще одной диверсии на железной дороге - поджоге четырех релейных шкафов около станции Дербышки в Советском районе Казани. Диверсантов ищут, служебные собаки напасть на их след не смогли. Диверсия привела к задержке движения пяти грузовых поездов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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