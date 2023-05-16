Baza: на железной дороге в Крыму близ Бахчисарая прогремел взрыв

Утром сегодня, 18 мая, в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв на железной дороге. Информацию об этом узнал и предоставил Телеграм-канал Baza .

Уточняется, что подрыв железнодорожного полотна имел место неподалеку от Бахчисарая. Диверсия была совершена в 08.20 утра. В результате подрыва с путей сошли несколько вагонов поезда.

В связи со случившимся движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь на текущий момент приостановлено.

Другие подробности случившегося не приводятся.

А тем временем ТГ-канал SHOT сообщил о еще одной диверсии на железной дороге - поджоге четырех релейных шкафов около станции Дербышки в Советском районе Казани. Диверсантов ищут, служебные собаки напасть на их след не смогли. Диверсия привела к задержке движения пяти грузовых поездов.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700