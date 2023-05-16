На Савушкина 17 мая произошло ДТП с участием машины ДПС

В среду, 17 мая, в Приморском районе Северной столицы произошла дорожная авария. Автомобиль ДПС пробил ограждение на пересечении улиц Савушкина и Туристской. Примечательно, что транспортное средство правоохранителей наехало на ограждение задней частью и повисло на нем.

Отмечается, что сотрудники ДПС следовали на вызов о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим. Полицейская машина ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Служебный Hyundai на перекрестке столкнулся с еще одним Hyundai, за рулем которого находилась женщина. Этой информацией поделились в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно имеющимся сведениям, в результате дорожной аварии никто не пострадал, помощь медиков никому не потребовалась. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть не только служебный транспорт, но и толпу зевак.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700