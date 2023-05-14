В Нижнем Тагиле у скончавшегося мужчины изъяли органы без ведома жены

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Жительница Нижнего Тагила в 2018 году похоронила мужа и только спустя четыре года узнала, что у супруга изъяли органы после смерти. Женщина была возмущена тем, что врачи не сообщили ей об этом и не спросили разрешения на трансплантацию. Она также рассказала историю болезни мужа. Мужчина на работе ударился головой о металлическую балку, что провело к геморрагическому инсульту. Он впал в кому и был экстренно госпитализирован в СОКБ №1 в Екатеринбурге. В первые часы после госпитализации пациенту не оказывали никакой помощи. В итоге мужчину не смогли вывести из этого состояния — он умер.
В свидетельстве о смерти указана причина: «Другое внутримозговое кровоизлияние».
На следующий день после смерти у покойного изъяли печень и почки. Однако об этом стало известно после того, как вдова забрала из екатеринбургской больницы выписку о смерти мужа, где речь шла об изъятии органов. Женщина призналась, что сразу заподозрила, что у мужа собираются удалить органы.
Теперь она добивается, чтобы эксперты проверили, насколько качественно ее мужу оказали помощь и по закону ли медики сделали покойного донором.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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