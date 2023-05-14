Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

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В доме на углу набережной Фонтанки и переулка Бойцова в Северной столице пожар удалось локализовать. Данная информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу в вечернее время сегодня, во вторник. Отмечается, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Там огонь распространился на площади 25 м2.
Кроме того, известно, что из дома пришлось эвакуировать пятнадцать человек. Данные о пострадавших отсутствуют. Издание "Фонтанка" поделилось кадрами, на которых видно, что по меньшей мере одна из комнат полностью сгорела. Прочая часть квартиры настолько закоптилась, что капитальный ремонт требуется в любом случае, если там планируют жить. В ванной комнате на полу лежит спасательный круг.
О пожаре в большом доходном доме ранее проинформировали очевидцы. С их слов, столб дыма можно было наблюдать даже из центра города. Сообщалось, что о возгорании стало известно в 18:45. Тушить пожар прибыли 17 огнеборцев и четыре единицы техники.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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