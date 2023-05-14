Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

Сегодня, 22:09

0

Image 16+
Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников

В доме на углу набережной Фонтанки и переулка Бойцова в Северной столице пожар удалось локализовать. Данная информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу в вечернее время сегодня, во вторник. Отмечается, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Там огонь распространился на площади 25 м2.

Кроме того, известно, что из дома пришлось эвакуировать пятнадцать человек. Данные о пострадавших отсутствуют. Издание "Фонтанка" поделилось кадрами, на которых видно, что по меньшей мере одна из комнат полностью сгорела. Прочая часть квартиры настолько закоптилась, что капитальный ремонт требуется в любом случае, если там планируют жить. В ванной комнате на полу лежит спасательный круг.

О пожаре в большом доходном доме ранее проинформировали очевидцы. С их слов, столб дыма можно было наблюдать даже из центра города. Сообщалось, что о возгорании стало известно в 18:45. Тушить пожар прибыли 17 огнеборцев и четыре единицы техники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Mash»: Пять российских пограничников получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на здание УФСБ в Курской области

Сегодня, 12:14

Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

14-05-2023, 00:09

Губернатор Богомаз: Упавший в Клинцах вертолет повредил пять домов

13-05-2023, 19:59

Ракетные удары в Луганске могли быть нанесены по нефтехранилищам

12-05-2023, 20:19

В Подмосковье дачник из Серпухова отразил атаку БПЛА необычным способом

10-05-2023, 14:19

В Москве из-за желто-синей куртки задержали уборщика и обвинили в дискредитации ВС РФ

10-05-2023, 10:39

В Воронежской области два украинских беспилотника атаковали военный полигон

10-05-2023, 09:39

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об атаке Крыма 10 беспилотниками

7-05-2023, 11:14

В Новогорелово из-за пожара в небо устремился столб черного дыма

6-05-2023, 21:59

Доверившийся мошенникам пожилой житель Санкт-Петербурга лишился квартиры на Рижском проспекте

6-05-2023, 15:34

В Санкт-Петербурге 68-летняя женщина насмерть обварилась кипятком в ванной

5-05-2023, 12:54

«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв

5-05-2023, 09:49

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

2-05-2023, 12:49

Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

1-05-2023, 06:09

SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

30-04-2023, 15:39

На Русановской в Санкт-Петербурге стоматолог распылил газовый баллончик в лицо девочке из-за ссоры с соседом

25-04-2023, 15:29

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

24-04-2023, 15:59

В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

20-04-2023, 20:34

Движение на Маршала Говорова затруднено в связи с массовым ДТП

20-04-2023, 07:04

Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

19-04-2023, 19:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

14-05-2023, 08:29

0

В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов. О том, что в...

Подробнее
Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

Вчера, 22:24

0

Автор блога из Российской Федерации испытал на себе множество самых разных проблем, когда пытался конвертировать...

Подробнее
Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу

Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу

13-05-2023, 23:33

0

У сотрудника ЧВК «Вагнер» не получилось отправить письмо основателя организации Евгения Пригожина главе Министерства...

Подробнее
SHOT: В Курской области близ военного аэродрома нашли хвост беспилотника

SHOT: В Курской области близ военного аэродрома нашли хвост беспилотника

14-05-2023, 13:49

0

В поселке Халино Курской области, всего в пяти километрах от военного аэродрома, был найден хвост неизвестного...

Подробнее
Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

14-05-2023, 00:09

0

В Северную столицу на винтокрылой машине госпитализировали ребенка с очень серьезными ожогами. Его доставили из Пскова...

Подробнее
Военный летчик Владимир Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС РФ

Военный летчик Владимир Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС РФ

14-05-2023, 10:04

0

Ситуацию со сбитыми в Брянской области воздушными средствами прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва»...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиянам не советуют ездить в Турцию в ближайшее время

Россиянам не советуют ездить в Турцию в ближайшее время

Сегодня, 10:29

0

Россиянам не рекомендуется в ближайшие недели ездить в качестве туристов в Турцию. Это связывается с обострившейся...

Подробнее
Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги

Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги

14-05-2023, 12:29

0

Пациентам больниц в Еманжелинском районе Челябинской области приходится покупать расходники за свои деньги. Как...

Подробнее
В России нашли новый способ защиты данных, который делает хакерские атаки бессмысленными

В России нашли новый способ защиты данных, который делает хакерские атаки бессмысленными

Вчера, 09:54

0

Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали алгоритм шифрования, который...

Подробнее
В Грузии зарегистрирован проект закона по вопросу о продаже объектов недвижимости

В Грузии зарегистрирован проект закона по вопросу о продаже объектов недвижимости

Вчера, 21:04

0

В грузинском законодательном органе зарегистрирован разработанный проект закона, относящиеся к регулированию вопроса...

Подробнее