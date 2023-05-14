«Mash»: Пять российских пограничников получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на здание УФСБ в Курской области

Телеграм-канал «Mash» сообщил о том, что атаке украинского беспилотника подверглось здание погрануправления ФСБ по Курской области России. В результате налета ранения получили пять российских пограничников.

Авторы публикации уточнили, что налет БПЛА противника имел место вечером 15 мая в населенном пункте Глушково.

Предварительно удалось выяснить, что беспилотник противника сбросил на здание три боеприпаса.

Телеграм-канал «Baza» в свою очередь уточняет, что у всех пятерых пострадавших в результате атаки осколочные ранения.

Другие подробности инцидента в Курской области отсутствуют. Официального комментария Минобороны РФ к настоящему времени нет. В ведомстве также пока не пролили свет на случившееся в небе над Брянской областью в минувшую субботу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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