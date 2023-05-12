Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

В Северную столицу на винтокрылой машине госпитализировали ребенка с очень серьезными ожогами. Его доставили из Пскова в субботу спецбортом санавиации. Маленькому пациенту оказывают помощь в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий. Данная информация поступила от "Комсомольской правды" со ссылкой на комитет по здравоохранению.

По информации ведомства, 13 мая ребенка доставили по воздуху из ГБУЗ "Детская клиническая областная больница" в Пскове. Отмечается, что у маленького пациента медики диагностировали термический ожог 65% 2-3 степени. Его перевозили санавиацией примерно час. Согласно имеющейся информации, пациенту оказывают помощь в уникальном для Северо-Западного Федерального округа ожоговом отделении.

Ранее отмечалось, что Василеостровский районный суд решил отправить под домашний арест 34-летнего священника Василия Бойко. Ему вменяется приготовление на похищение гражданина. За это он обещал отдать 60 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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