Губернатор Богомаз: Упавший в Клинцах вертолет повредил пять домов

Невзирая на то, что военкоры и телеграм-паблики сообщают о том, что сегодня в Брянской области рухнули два вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и Су-35, губернатор Александр Богомаз пока подтвердил только падение в Клинцах винтокрылой машины.

По его словам, в результате падения вертолета в городе были повреждены пять домов. Имеется пострадавшая - это женщина. Ее с ожогами, полученными в результате падения горящих обломков Ми-8, доставили в больницу.

«Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Появившиеся в Сети сведения о возможном падении в Брянской области еще одного вертолета и самолетов губернатор Богомаз не комментировал.

Сейчас в Сети гуляют самые различные предположения того, что произошло в небе Брянщины. Самые обсуждаемые версии - работа украинских диверсантов непосредственно на территории России, работа украинских истребителей из приграничных районов, работа расчета ЗРК ВСУ по воздушным объектам в РФ. Официальных комментариев от Министерства обороны по-прежнему нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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