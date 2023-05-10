Ракетные удары в Луганске могли быть нанесены по нефтехранилищам

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Российские военкоры сообщают о том, что в результате ракетных ударов по Луганску могли быть поражены нефтехранилища.
Они пообщались с горожанами и выяснили, что в городе, являющемся столицей ЛНР, были слышны два мощных взрыва. После ударов над Луганском начал подниматься густой черный дым. Вероятно, были поражены нефтебазы. Однако данная информация предварительная и официально не подтверждена. Также поступают сведения о том, что горит один из заводов - «Полипак».
Местные жители считают, что ракеты могли быть запущены боевым самолетом Воздушных сил Украины. Есть версия, что это были ракеты с дальностью минимум 150 километров.
Военкоры «Русской весны» допускают, что по объектам в Луганске ВСУ ударили дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow. Они могли быть запущены из Краматорска.
Сегодня в ЛНР отмечают День республики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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