Ракетные удары в Луганске могли быть нанесены по нефтехранилищам

Сегодня, 20:19

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Ракетные удары в Луганске могли быть нанесены по нефтехранилищам
Фото из открытых источников

Российские военкоры сообщают о том, что в результате ракетных ударов по Луганску могли быть поражены нефтехранилища.

Они пообщались с горожанами и выяснили, что в городе, являющемся столицей ЛНР, были слышны два мощных взрыва. После ударов над Луганском начал подниматься густой черный дым. Вероятно, были поражены нефтебазы. Однако данная информация предварительная и официально не подтверждена. Также поступают сведения о том, что горит один из заводов - «Полипак».

Местные жители считают, что ракеты могли быть запущены боевым самолетом Воздушных сил Украины. Есть версия, что это были ракеты с дальностью минимум 150 километров.

Военкоры «Русской весны» допускают, что по объектам в Луганске ВСУ ударили дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow. Они могли быть запущены из Краматорска.

Сегодня в ЛНР отмечают День республики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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