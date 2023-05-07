В Воронежской области два украинских беспилотника атаковали военный полигон

Военный полигон в Воронежской области был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами ночью сегодня, 10 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza» . Официального подтверждения данной информации от Минобороны и властей региона к настоящему моменту нет.

Авторы Телеграм-канала пишут, что два начиненных взрывчаткой беспилотника, предположительно украинские, подлетели к полигону и, спикировав, взорвались при падении. В результате происшествия 14 российских военнослужащих, как утверждается, получили ранения. Информации о погибших к настоящему времени не поступало.

Позже ТГ-канал сообщил еще об одном инциденте в Воронежской области. Он имел место раньше — утром 9 мая. Тогда близ военного аэродрома, всего в 6 километрах, был сбит «неопознанный летательный объект», совершавший полет на высоте 500 метров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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