Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об атаке Крыма 10 беспилотниками

Сегодня, 11:14

0

Image 16+
Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об атаке Крыма 10 беспилотниками
Фото из открытых источников

Ночью, 7 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражали очередную атаку беспилотников противника на Крым. Об этом в своем Телеграм-канале сегодня утром написал Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.

По его словам, один украинский дрон утратил управление и рухнул в лесополосе. Усилиями сотрудников МВД и МЧС они были найдены. Второй беспилотник был сбит — произошло это над акваторией Черного моря в районе мыса Херсонес. Третий тоже был поражен над морем — со стороны Северного мыса.

Всего, по словам Развожаева, на Крым и Севастополь было направлено 10 беспилотников минувшей ночью. 

Что случилось с остальными семью БПЛА, которые запускались, губернатор не уточнил.

Однако заверил, что никакие объекты в городе не пострадали.

«Все службы продолжают контроль обстановки», — заключил Михаил Развожаев.

Ранее крымские власти заявляли о том, что над Крымом были сбиты две украинские баллистические ракеты «Гром-2». 

ТГ-канал «База» проинформировал о том, что в одном из районов на полуострове была найдена огромная воронка и металлические предметы. Авторы утверждают, что она имеет размеры 5*6 метров, порядка столько же в глубину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об атаке Крыма 10 беспилотниками

Сегодня, 11:14

В Новогорелово из-за пожара в небо устремился столб черного дыма

Вчера, 21:59

Доверившийся мошенникам пожилой житель Санкт-Петербурга лишился квартиры на Рижском проспекте

Вчера, 15:34

В Санкт-Петербурге 68-летняя женщина насмерть обварилась кипятком в ванной

5-05-2023, 12:54

«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв

5-05-2023, 09:49

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

2-05-2023, 12:49

Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

1-05-2023, 06:09

SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

30-04-2023, 15:39

На Русановской в Санкт-Петербурге стоматолог распылил газовый баллончик в лицо девочке из-за ссоры с соседом

25-04-2023, 15:29

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

24-04-2023, 15:59

В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

20-04-2023, 20:34

Движение на Маршала Говорова затруднено в связи с массовым ДТП

20-04-2023, 07:04

Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

19-04-2023, 19:19

В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

19-04-2023, 14:44

«TOI»: 35-летний житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, вернулся к семье спустя два года

19-04-2023, 08:04

Многодетная жительница Уфы обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери

18-04-2023, 18:49

Жители Казани сообщили о дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона

15-04-2023, 23:24

«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы 10 апреля в метро Екатеринбурга

14-04-2023, 07:34

В Санкт-Петербурге мальчик оказался в реанимации после укола матери для лечения больного горла

12-04-2023, 15:14

Два человека пострадали в квартирном пожаре на Караваевской улице в Санкт-Петербурге 10 апреля

10-04-2023, 15:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023

ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023

5-05-2023, 16:14

0

Представители турбизнеса рассказали о том, какие направления выбирают сейчас туристы. Пользуется сейчас спросом отдых в...

Подробнее
В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат

В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат

5-05-2023, 16:24

0

В Ярославле продолжается противостояние главного врача больницы №3 Александра Корнилова и трудового коллектива....

Подробнее
Минздрав и Роспотребнадзор в РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19

Минздрав и Роспотребнадзор в РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19

Вчера, 13:09

0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек. В...

Подробнее
«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв

«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв

5-05-2023, 09:49

0

Ильский нефтеперерабатывающий завод на территории Краснодарского края России снова оказался под атакой украинского...

Подробнее
«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

5-05-2023, 12:30

0

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту России Владимиру Путину, а также Министру обороны страны...

Подробнее
Власов заявил, что пенсионеров из РФ, проживших более 60 лет, ждет важное изменения с 8 мая 2023

Власов заявил, что пенсионеров из РФ, проживших более 60 лет, ждет важное изменения с 8 мая 2023

Вчера, 13:09

0

Для людей, которые дожили до 60 лет, власти подготовили большой сюрприз. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пригожин: Никто из Министерства обороны на связь с представителями ЧВК «Вагнер» не выходил

Пригожин: Никто из Министерства обороны на связь с представителями ЧВК «Вагнер» не выходил

Вчера, 15:13

0

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности обращения к МО РФ с целью получить необходимое количество...

Подробнее
В Санкт-Петербурге 68-летняя женщина насмерть обварилась кипятком в ванной

В Санкт-Петербурге 68-летняя женщина насмерть обварилась кипятком в ванной

5-05-2023, 12:54

0

В Северной столице от кипятка погибла пенсионерка. Трагедия случилась в Красногвардейском районе. Погибшей было 68 лет....

Подробнее
Врач общей практики в РФ Алендеев перечислил 3 сладости, помогающие спасти здоровье

Врач общей практики в РФ Алендеев перечислил 3 сладости, помогающие спасти здоровье

Вчера, 10:34

0

Какие сладости являются полезными, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. Он объяснил, что сладкое не вредно...

Подробнее
«Вызовет негативную реакцию»: Солвейчик о закупке командой Беглова подарочных миниатюр к 9 мая

«Вызовет негативную реакцию»: Солвейчик о закупке командой Беглова подарочных миниатюр к 9 мая

4-05-2023, 17:12

0

Представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик прокомментировал закупку правительством...

Подробнее