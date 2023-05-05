Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об атаке Крыма 10 беспилотниками

Ночью, 7 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражали очередную атаку беспилотников противника на Крым. Об этом в своем Телеграм-канале сегодня утром написал Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.

По его словам, один украинский дрон утратил управление и рухнул в лесополосе. Усилиями сотрудников МВД и МЧС они были найдены. Второй беспилотник был сбит — произошло это над акваторией Черного моря в районе мыса Херсонес. Третий тоже был поражен над морем — со стороны Северного мыса.

Всего, по словам Развожаева, на Крым и Севастополь было направлено 10 беспилотников минувшей ночью.

Что случилось с остальными семью БПЛА, которые запускались, губернатор не уточнил.

Однако заверил, что никакие объекты в городе не пострадали.

«Все службы продолжают контроль обстановки», — заключил Михаил Развожаев.

Ранее крымские власти заявляли о том, что над Крымом были сбиты две украинские баллистические ракеты «Гром-2».

ТГ-канал «База» проинформировал о том, что в одном из районов на полуострове была найдена огромная воронка и металлические предметы. Авторы утверждают, что она имеет размеры 5*6 метров, порядка столько же в глубину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700