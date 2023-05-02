В Новогорелово из-за пожара в небо устремился столб черного дыма

Люди, проживающие в Ломоносовском районе Ленобласти, были напуганы черным столбом дыма, который устремился высоко в небо. Местные жители посчитали, что огонь охватил промышленные здания. На самом деле все оказалось более чем прозаично, сообщает 47news.ru.

Отмечается, что сегодня, в субботу, примерно в 19:30 специалистов проинформировали о пожаре на Волхонском шоссе в районе Новогорелово. Прибывшие на место пожарные установили, что горит мусор на открытой местности на площади 70 м2. Этой информацией поделились в ГУ МЧС по Ленобласти.

Огнеборцы приступили к тушению пожара. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал. Причем высокий столб дыма черного цвета мог быть вызван автомобильными покрышками. В пабликах Новогорелово люди сообщили, что, судя по всему, огонь возник на местной стихийной свалке, где выбрасывают пленку, мусор, старые паллеты. Время от времени ее поджигают, а в текущем сезоне, видимо, впервые.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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