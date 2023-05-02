Доверившийся мошенникам пожилой житель Санкт-Петербурга лишился квартиры на Рижском проспекте

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Пожилой мужчина потерял квартиру в Адмиралтейском районе Северной столицы, став жертвой мошенников. Речь идет о 68-летнем петербуржце. Этой информацией поделились в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что в период с седьмого апреля по третье мая нынешнего года неизвестные, связываясь с пенсионером по телефону, убедили его продать недвижимость на Рижском проспекте и перевести денежные средства, полученные от реализации квартиры, на названные ими счета.
Кроме того, пожилой петербуржец перевел мошенникам свои накопленные деньги. Преступники говорили пенсионеру, что такие действия требуются будто бы для сохранности его денежных средств. В итоге мужчина лишился 6 млн 882 тыс. рублей. Правоохранители приступили к поискам преступников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в строительном магазине Выборгского района Санкт-Петербурга словесный спор перерос в поножовщину. 27-летний мужчина ударил ножом в шею 21-летнему молодому человеку. Оба они являются приезжими из одного государства, пребывают в РФ с нарушением миграционного законодательства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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