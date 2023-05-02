В Санкт-Петербурге 68-летняя женщина насмерть обварилась кипятком в ванной

В Северной столице от кипятка погибла пенсионерка. Трагедия случилась в Красногвардейском районе. Погибшей было 68 лет. Этой информацией поделилось издание "Фонтанка".

Отмечается, что тело пожилой женщины обнаружили в ванной одной из квартир в доме на проспекте Косыгина третьего мая. Согласно предварительным сведениям, на теле пенсионерки были выявлены следы от ожогов. К возникновению этих следов, по всей видимости, привело воздействие кипятка. Издание напомнило, что в период с конца февраля по начало марта в городе на Неве зафиксировали четыре летальных исхода из-за горячей воды в ванной.

Ранее сообщалось, что на территории Апраксина двора второго мая жители обнаружили обнаженную женщину, которой на вид было лет 50. Она лежала на асфальте. Граждане посчитали, что она находится не в трезвом состоянии, и позвонили в скорую. Врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, сотрясение, отравление неким веществом. Также на ее теле было множество ссадин. В тяжелом состоянии ее привезли в шоковую реанимацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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