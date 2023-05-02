«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв

Сегодня, 09:49

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«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв
Фото из открытых источников

Ильский нефтеперерабатывающий завод на территории Краснодарского края России снова оказался под атакой украинского беспилотника. На территории объекта прогремел взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщает Телеграм-канал «Baza» и публикует видео с места происшествия.

Отмечается, что удар беспилотника по НПЗ «Ильский» произошел в 8:30 утра пятницы, 5 мая. Удар пришелся на одну из установок. На заводе сейчас пожар, оперативные и экстренные службы прибыли на место и работают.

Идет эвакуация персонала. Предварительно известно, что никто не пострадал.

Это уже вторая атака украинского БПЛА по НПЗ в Краснодарском крае за последние двое суток. Первый удар был нанесен в ночь на 4 мая. Тогда из-за атаки противника загорелся один из резервуаров.

По данным ТГ-канала, в налете принимали участие 4 БПЛА, но один не сдетонировал. Всего же атака длилась почти час.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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