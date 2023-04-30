Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом
Фото из открытых источников

Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с выполненным из скотча украинским флагом в желто-голубых тонах. Об инциденте сообщил Телеграм-канал SHOT.

По информации его авторов, задержанный — 39-летний житель Бибирево. Мужчина объяснил, что не преследовал своей целью провокацию. Посредством скотча он якобы пытался скрыть вмятину на бампере собственной «Лады». Желто-синие цвета украинского флага на авто получились случайным образом.

Сейчас мужчина в отделении полиции дает показания. Проводится проверка.

Полицию вызвали местные жители, заметив припаркованное авто с украинским флагом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

Сегодня, 12:49

Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

Вчера, 06:09

SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

30-04-2023, 15:39

На Русановской в Санкт-Петербурге стоматолог распылил газовый баллончик в лицо девочке из-за ссоры с соседом

25-04-2023, 15:29

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

24-04-2023, 15:59

В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

20-04-2023, 20:34

Движение на Маршала Говорова затруднено в связи с массовым ДТП

20-04-2023, 07:04

Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

19-04-2023, 19:19

В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

19-04-2023, 14:44

«TOI»: 35-летний житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, вернулся к семье спустя два года

19-04-2023, 08:04

Многодетная жительница Уфы обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери

18-04-2023, 18:49

Жители Казани сообщили о дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона

15-04-2023, 23:24

«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы 10 апреля в метро Екатеринбурга

14-04-2023, 07:34

В Санкт-Петербурге мальчик оказался в реанимации после укола матери для лечения больного горла

12-04-2023, 15:14

Два человека пострадали в квартирном пожаре на Караваевской улице в Санкт-Петербурге 10 апреля

10-04-2023, 15:24

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой

8-04-2023, 22:59

В Брянской области России на мине подорвался автомобиль пограничников: один военный погиб

7-04-2023, 13:04

Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»

5-04-2023, 13:14

«Интерфакс»: задержана подозреваемая во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский

3-04-2023, 09:34

В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора, мать мальчика нашли убитой в квартире

1-04-2023, 18:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

Вчера, 06:09

0

В воскресенье в вечернее время произошел пожар в здании родильного дома Фрунзенского района в городе на Неве. Данная...

Подробнее
«Выслушать и обсудить позицию»: Сергей Неверов предложил пригласить Пригожина в Госдуму

«Выслушать и обсудить позицию»: Сергей Неверов предложил пригласить Пригожина в Госдуму

30-04-2023, 13:52

0

Основателя ЧВК «Вагнер» необходимо пригласить в Госдуму, чтобы послушать и обсудить его позицию по ситуации на Украине....

Подробнее
Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

Сегодня, 12:49

0

Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с...

Подробнее
Куда «утек» западный алкоголь

Куда «утек» западный алкоголь

29-04-2023, 19:14

0

Спиртные напитки не исчезли с полок российских магазинов, несмотря на санкции. Западных производителей алкоголя сменили...

Подробнее
В арктической Канаде обнаружено огромное скопление упавших деревьев

В арктической Канаде обнаружено огромное скопление упавших деревьев

Вчера, 12:39

0

Колоссальное скопление поваленных деревьев, около 51 км, было недавно обнаружено в канадской Арктике. Ученые...

Подробнее
Сообщается, что в Венгрии снижается уровень выступлений за ЕС

Сообщается, что в Венгрии снижается уровень выступлений за ЕС

29-04-2023, 19:49

0

Издание Bloomberg сообщает, что население Венгрии все меньше выступает за сохранение членства в Европейском союзе. В...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Марков считает, что у Беглова нет гарантий на повторное избрание губернатором Петербурга

Политолог Марков считает, что у Беглова нет гарантий на повторное избрание губернатором Петербурга

29-04-2023, 16:33

0

Политолог Сергей Марков высказался о шансах губернатора Петербурга Александра Беглова повторно занять должность главы...

Подробнее
По искам петербуржцев о возмещении имущественного вреда с комитетов Смольного взыскали почти 80 млн рублей

По искам петербуржцев о возмещении имущественного вреда с комитетов Смольного взыскали почти 80 млн рублей

29-04-2023, 19:53

0

Районные суды Санкт-Петербурга обязали правительство города выплатить в пользу жителей Северной столицы почти 80 млн...

Подробнее
SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

30-04-2023, 15:39

0

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать российский объект инфраструктуры в деревне Белгородской...

Подробнее
Россиянам рассказали, как можно существенно увеличить свою пенсию

Россиянам рассказали, как можно существенно увеличить свою пенсию

30-04-2023, 19:34

0

Эксперты объяснили о том, можно ли увеличить пенсию и что необходимо сделать, чтобы выплаты после прекращения трудовой...

Подробнее