Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с выполненным из скотча украинским флагом в желто-голубых тонах. Об инциденте сообщил Телеграм-канал SHOT .

По информации его авторов, задержанный — 39-летний житель Бибирево. Мужчина объяснил, что не преследовал своей целью провокацию. Посредством скотча он якобы пытался скрыть вмятину на бампере собственной «Лады». Желто-синие цвета украинского флага на авто получились случайным образом.

Сейчас мужчина в отделении полиции дает показания. Проводится проверка.

Полицию вызвали местные жители, заметив припаркованное авто с украинским флагом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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