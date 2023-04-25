Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень
Об интимной жизни рассказали 22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, проживающие в штате Коннектикут. В...Подробнее
В воскресенье в вечернее время произошел пожар в здании родильного дома Фрунзенского района в городе на Неве. Данная информация поступила от пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу. Отмечается, что о возгорании проинформировали примерно в 19:00. К месту пожара на Малой Балканской улице немедленно прибыли спасатели.
Когда они оказались на месте, установили, что пламя охватило разноуровневый пяти-шестиэтажный родильный дом № 16. Огонь распространился по помещению технического этажа. В 19:20 пожар был потушен. Эвакуация из здания не потребовалась. Согласно предварительным сведениям, пострадавших нет. С огнем боролись двенадцать сотрудников МЧС с использованием трех пожарных машин. Известно, что вспыхнула оконная рама.
Ранее поступила информация о том, что с сотрудниками аэропорта Пулково связался по телефону неизвестный, представившийся Григорием Лепсом и сообщивший, что прибыл из Уфы и намерен напасть на правоохранителей в воздушной гавани, совершить теракт и поджог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Об интимной жизни рассказали 22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, проживающие в штате Коннектикут. В...Подробнее
Ученые изыскали еще один способ, который поможет продлить жизнь человека. Как показали опыты биологов Кельнского...Подробнее
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в атаке на нефтебазу в Севастополе принимали участие два...Подробнее
Факты о человеческом теле часто кажутся невероятными. Известно, что в теле человека содержится около 100 триллионов...Подробнее
Издание «The New York Times» сообщает о ситуации в экономической сфере США. Журналисты опубликовали сведения, согласно...Подробнее
Российскую семью депортировали из Мексики, не объяснив даже причин. Об этом рассказывает «Тинькофф Журнал», отмечая,...Подробнее
Кинокритик Давид Шнейдеров поделился своим наблюдением об одной интересной ограничительной мере в кинотеатрах Франции....Подробнее
В Белгородской области мужчина из Ленинградской области предположительно совершил суицид. Об этом сообщили источники в...Подробнее
Политолог Сергей Марков высказался о шансах губернатора Петербурга Александра Беглова повторно занять должность главы...Подробнее
Основателя ЧВК «Вагнер» необходимо пригласить в Госдуму, чтобы послушать и обсудить его позицию по ситуации на Украине....Подробнее
Комментировать