Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

В воскресенье в вечернее время произошел пожар в здании родильного дома Фрунзенского района в городе на Неве. Данная информация поступила от пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу. Отмечается, что о возгорании проинформировали примерно в 19:00. К месту пожара на Малой Балканской улице немедленно прибыли спасатели.

Когда они оказались на месте, установили, что пламя охватило разноуровневый пяти-шестиэтажный родильный дом № 16. Огонь распространился по помещению технического этажа. В 19:20 пожар был потушен. Эвакуация из здания не потребовалась. Согласно предварительным сведениям, пострадавших нет. С огнем боролись двенадцать сотрудников МЧС с использованием трех пожарных машин. Известно, что вспыхнула оконная рама.

Ранее поступила информация о том, что с сотрудниками аэропорта Пулково связался по телефону неизвестный, представившийся Григорием Лепсом и сообщивший, что прибыл из Уфы и намерен напасть на правоохранителей в воздушной гавани, совершить теракт и поджог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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