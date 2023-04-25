SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

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Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать российский объект инфраструктуры в деревне Белгородской области. Об этом, ссылаясь на свой источник информации, сообщил телеграм-канал издания «Лайф» SHOT.
По данным его авторов, беспилотнику удалось долететь до Цаповки и сбросить на объект инфраструктуры взрывное устройство. Однако оно не сдетонировало - вероятно, потому, что было самодельным.
Беспилотник, предпринявший атаку, - самолетного типа. Улететь назад ему не удалось - он зацепился за дерево и рухнул.
Есть ли в результате инцидента разрушения, не сообщается.
Напомним, вчера украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте в Севастополе. В результате попадания БПЛА начался масштабный пожар. Огнем были охвачены емкости с горючим. Общая площадь пожара, как информировал губернатор Севастополя, составляла тысячу квадратных метров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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