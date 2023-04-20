На Русановской в Санкт-Петербурге стоматолог распылил газовый баллончик в лицо девочке из-за ссоры с соседом

В Северной столице мужчина распылил в лицо девочке шести лет перцовый баллончик. Этому предшествовала ссора с ее отцом, которая произошла накануне, в понедельник, в дневное время на Русановской улице, пишет 78.ru.

Согласно имеющейся информации, мужчина прогуливал своего шпица без намордника. Другой петербуржец сделал ему замечание касательно правил выгула. 53-летний хозяин собаки разозлился и распылил в лицо ребенку перцовый баллончик.

Девочку увезли в лечебное учреждение. Врачи выявили у нее химический ожог глаз. При этом они оценили состояние ребенка как удовлетворительное и отпустили домой. Выяснилось, что хозяин шпица трудится стоматологом в местной клинике. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге в дорожной аварии с каршерингом погиб курсант Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии. 20-летний парень на момент ДТП находился в каршеринговом "Фольксваген Поло", водитель которого не справился с управлением, машина влетела на бордюрный камень с последующим опрокидыванием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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