На Русановской в Санкт-Петербурге стоматолог распылил газовый баллончик в лицо девочке из-за ссоры с соседом

Сегодня, 15:29

0

Image 16+
На Русановской в Санкт-Петербурге стоматолог распылил газовый баллончик в лицо девочке из-за ссоры с соседом
Фото из открытых источников

В Северной столице мужчина распылил в лицо девочке шести лет перцовый баллончик. Этому предшествовала ссора с ее отцом, которая произошла накануне, в понедельник, в дневное время на Русановской улице, пишет 78.ru.

Согласно имеющейся информации, мужчина прогуливал своего шпица без намордника. Другой петербуржец сделал ему замечание касательно правил выгула. 53-летний хозяин собаки разозлился и распылил в лицо ребенку перцовый баллончик.

Девочку увезли в лечебное учреждение. Врачи выявили у нее химический ожог глаз. При этом они оценили состояние ребенка как удовлетворительное и отпустили домой. Выяснилось, что хозяин шпица трудится стоматологом в местной клинике. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге в дорожной аварии с каршерингом погиб курсант Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии. 20-летний парень на момент ДТП находился в каршеринговом "Фольксваген Поло", водитель которого не справился с управлением, машина влетела на бордюрный камень с последующим опрокидыванием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На Русановской в Санкт-Петербурге стоматолог распылил газовый баллончик в лицо девочке из-за ссоры с соседом

Сегодня, 15:29

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

Вчера, 15:59

В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

20-04-2023, 20:34

Движение на Маршала Говорова затруднено в связи с массовым ДТП

20-04-2023, 07:04

Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

19-04-2023, 19:19

В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

19-04-2023, 14:44

«TOI»: 35-летний житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, вернулся к семье спустя два года

19-04-2023, 08:04

Многодетная жительница Уфы обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери

18-04-2023, 18:49

Жители Казани сообщили о дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона

15-04-2023, 23:24

«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы 10 апреля в метро Екатеринбурга

14-04-2023, 07:34

В Санкт-Петербурге мальчик оказался в реанимации после укола матери для лечения больного горла

12-04-2023, 15:14

Два человека пострадали в квартирном пожаре на Караваевской улице в Санкт-Петербурге 10 апреля

10-04-2023, 15:24

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой

8-04-2023, 22:59

В Брянской области России на мине подорвался автомобиль пограничников: один военный погиб

7-04-2023, 13:04

Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»

5-04-2023, 13:14

«Интерфакс»: задержана подозреваемая во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский

3-04-2023, 09:34

В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора, мать мальчика нашли убитой в квартире

1-04-2023, 18:29

Неизвестный дрон упал на дерево в Ефремове Тульской области

1-04-2023, 15:44

Провалившиеся под лед Финского залива в Петербурге мальчики скончались от переохлаждения

31-03-2023, 07:59

Telegram-канал Shot: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

29-03-2023, 17:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло

Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло

23-04-2023, 10:14

0

Академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, какие симптомы указывают на развитие болезни Паркинсона. По его словам,...

Подробнее
На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

Вчера, 11:24

0

На левом берегу Днепра, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления. В районе Дач на небольшой...

Подробнее
В Дании заявили о намерении заняться вопросом заморозки финансов РФ

В Дании заявили о намерении заняться вопросом заморозки финансов РФ

23-04-2023, 11:29

0

Во внешнеполитическом ведомстве Дании сделали заявление по вопросу о политике по отношению к финансам Российской...

Подробнее
Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге

Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге

23-04-2023, 12:14

0

Синоптики Михаил Леус и Александр Колесов рассказали о прогнозе метерологов погоды в Санкт-Петербурге на ближайшие дни....

Подробнее
Джоан Роулинг объяснила необходимость сериала о «Гарри Поттере»

Джоан Роулинг объяснила необходимость сериала о «Гарри Поттере»

23-04-2023, 07:34

0

Писательница Джоан Роулинг в соцсетях объяснила необходимость для Вселенной полноценного сериала о «Гарри Поттере». Так...

Подробнее
«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

Сегодня, 07:59

0

Туристы из РФ снова стремятся попасть в Европу, чтобы провести там отпуск. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

Вчера, 15:59

0

В Северной столице прокуратурой Фрунзенского района была организована проверка по факту частичного обрушения временной...

Подробнее
Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

Вчера, 15:39

0

Французское издание Monde сообщает, что руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лу Шае...

Подробнее
Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

Вчера, 17:29

0

Рухнувший под Ногинском Московской области украинский беспилотник самолетного типа, скорее всего, оснащался...

Подробнее
На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

Вчера, 16:36

0

Появившаяся в некоторых ТГ-каналах информация о выплате обещанных губернатором Александром Бегловым компенсаций всем...

Подробнее