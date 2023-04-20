Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

Сегодня, 15:59

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Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга
Фото из открытых источников

В Северной столице прокуратурой Фрунзенского района была организована проверка по факту частичного обрушения временной кровли. Инцидент случился на Дунайском проспекте при ремонте крыши многоэтажки. Данная информация поступила сегодня, в понедельник, от пресс-службы городской прокуратуры. На юг Санкт-Петербурга, где произошло обрушение, отправились сотрудники районной прокуратуры. В сообщении сказано, что "они лично контролируют соблюдение прав жильцов многоквартирного дома". Кроме того, специалисты задействованы в координации действий правоохранителей и экстренных служб.

В Сети были размещены фото с места происшествия. На них можно увидеть поврежденные элементами временной кровли и стройматериалами окно в квартире и припаркованную машину. На место прибыли спасатели, которым предстоит устранить последствия произошедшего. Сведений о пострадавших нет. Если в ходе проверки представители прокуратуры установят факт нарушения требований законодательства в сфере ЖКХ со стороны исполнителя или заказчика ремонта, то примут меры прокурорского реагирования.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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