В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

В Северной столице подросток, являющийся учеником восьмого класса, угрожал захватить школу ради встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Свое обращение он сопроводил снимками с предметом, напоминающим винтовку, пишет 78.ru.

Произошло это накануне, в среду. По электронной почте сотрудникам ФСБ пришло сообщение, в котором подросток требовал, чтобы президент РФ побыстрее прибыл в Санкт-Петербург. Школьник заявлял о важности взятия ключевых украинских городов. Иначе, как он отметил, он возьмет в руки винтовку и придет с ней в учебное заведение.

"Решать вам, Владимир Владимирович", - написал он.

После получения письма правоохранители прибыли в школу на Большой Монетной. В помещениях учебного заведения они не нашли каких-либо опасных предметов. Решение об эвакуации не принималось. Стражи порядка все же смогли установить личность восьмиклассника, выдвигавшего ультиматумы. Согласно имеющейся информации, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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