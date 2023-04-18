Движение на Маршала Говорова затруднено в связи с массовым ДТП

В Кировском районе города на Неве в вечернее время в среду произошла жесткая дорожная авария. Очевидцы рассказали, что участниками ДТП на улице Маршала Говорова стали четыре транспортных средства. Со слов свидетелей, в результате аварии есть пострадавшие. О дорожной аварии сообщили в сообществе в VK "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Очевидцы подчеркнули, что "Renault Symbol вытолкнул Duster на встречные автомобили". Ко всему прочему, ДТП привело к практически полному перекрытию проезда в сторону центра Северной столицы. В Сети были размещены снимки с места аварии. На них можно увидеть, что у двух машин смяты передние бампера. На место прибыли медики.

Ранее сообщалось об обнаружении подозрительного устройства близ дома № 11 на Школьной улице в Буграх. Странный предмет был прикреплен к забору и обмотан проводами красного цвета. Оказавшиеся на месте взрывотехники по итогам исследования устройства заключили, что оно безопасно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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