Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН
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Сегодня, в среду, примерно в 14:30 произошел пожар в Пушкинском районе Северной столицы. Огнем охватило 4-комнатную квартиру в доме № 31 на Павловском шоссе. Пожару присвоили номер 1БИС. Информацией о произошедшем поделились в Телеграм-канале городского МЧС.
Отмечается, что на втором этаже полностью выгорела квартира площадью 70 м2. Пожарных проинформировали о возгорании в 14:31, локализовать его удалось в 16:43. С огнем боролись 23 специалиста с использованием пяти единиц техники. Пришлось эвакуировать 13 граждан. К сожалению, при пожаре погиб один человек, еще две женщины пострадали и были госпитализированы. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.
Ранее в этот же день поступила информация о том, что на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал мужчина. В пресс-службе метро сообщили, что он выжил. Однако предварительно отмечалось, что мужчина лишился части руки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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