В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

Сегодня, в среду, в утренние часы на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал мужчина. Специалисты устанавливают личность этого человека. По сведениям пресс-службы метро, гражданину удалось выжить. Согласно предварительной информации, мужчина лишился части руки, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что из-за случившегося в 07:42 были закрыты на вход станции метро "Гражданский проспект" и "Девяткино". С проблемами столкнулись в том числе устремившиеся на электрички пассажиры в "Девяткино". Человека подняли с путей к восьми утра. После этого "Гражданский проспект" и "Девяткино" продолжили работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Северной столице пришлось эвакуировать из-за прорыва трубы с горячей водой семерых жильцов из дома № 25 на 5-й Советской улице. Около пяти часов дня струя кипятка забила прямо в окна одного из зданий. На место прибыли спасатели, которые переместили шесть легковушек на безопасное расстояние. Пострадавших, к счастью, не оказалось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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