«TOI»: 35-летний житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, вернулся к семье спустя два года

Сегодня, 08:04

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«TOI»: 35-летний житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, вернулся к семье спустя два года
Фото из открытых источников

35-летний житель Индии Камлеш Патидар вернулся спустя два года к семье после официальной кремации. Об этом случае рассказывает «Times of India», пишет «Лента.ру».

Мужчина был в 2021 году признан умершим от коронавируса. Родным даже показали его тело и оно было кремировано. Супруга этого мужчины рассказала журналистам, что считала себя вдовой.

«Я жила как вдова с февраля 2021 года. Мы провели все ритуалы, которые совершаются после смерти члена семьи», - сказала Рекха Патидар.

После возвращения домой индиец сообщил, что был похищен бандой и насильно удерживался в заточении. По его словам, злоумышленники давали ему сильнодействующие вещества, но ему удалось сбежать и вернуться домой.

Что на самом деле произошло и где находился все это время мужчина, теперь выясняет полиция.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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