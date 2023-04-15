Многодетная жительница Уфы обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери

Сегодня, 18:49

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Многодетная жительница Уфы обвинила врачей в смерти четырехлетней дочери
Фото из открытых источников

В Уфе скончалась четырехлетняя девочка. Ребенка не довезли до больницы — малышка умерла в салоне реанимобиля. Мама скончавшейся девочки рассказала, что в середине февраля у ее дочери поднялась температура до 40, появились рвота, боль в горле и животе. Многодетная мать вызвала скорую помощь. Пока медики ехали, женщина  принялась просматривать информацию в интернете о возможных заболеваниях. Она предположила, что у ее ребенка менингит.

Бригада врачей прибыла через 35 минут после вызова. Дежурный врач решила не забирать девочку в больницу, а провести осмотр в квартире. Доктор долго не могла найти вену и в итоге не поставила капельницу. Затем была вызвана вторая бригада неотложной помощи.  Тем временем девочка начала терять сознание и покрываться пятнами.  Вторая бригада прибыла только через полчаса.  Однако и после приезда еще одной группы врачей вена так и не была найдена. Видя как ребенок на глазах умирает, врачи вызвали реанимобиль, который приехал через 20 минут. Однако девочка скончалась по дороге в больницу на руках у матери. 

Примечательно то, что  умирающего ребенка решили отправить в инфекционную, а не в находившуюся в нескольких сотнях метрах ГДКБ №17. Спустя два месяца  после смерти ребенка женщина узнала, что ее дочь подхватила менингококковую инфекцию и скончалась от последствий заражения. 

Убитая горем мать решила обратиться с жалобой к главе Башкирии Радию Хабирову. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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