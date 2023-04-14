Жители Казани сообщили о дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона

В районе полигона, которым пользуются курсанты танкового училища в городе Казани, сегодня наблюдатели заметили высокий столб дыма. Местные информационно-новостные издания региона опубликовали на своих страницах фотографии и видеозаписи данного чрезвычайного события.

Кадры фото- и видеосъемки демонстрируют странное и жуткое зрелище: в воздушном пространстве в районе танкового полигона города Казани медленно поднимается гриб дыма огромных размеров. На страницах социальных сетей в настоящее время продолжают распространяться различные панические сообщения об этом происшествии. Однако следует акцентировать внимание на том, что при этом звуков взрывов не было. Информация об этом продолжает поступать. Некоторые свидетели слышали хлопок во время подъёма столба дыма. Есть предположения, что так работают петарды, которые используются военными для прикрытия техники во время тренировок.

Пресс-служба МЧС РФ по Татарстану ранее заявила, что не получала никаких сообщений о пожарах в этом районе. Об этом сегодня пишут журналисты информационно-новостного онлайн-издания Inkazan.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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