Жители Казани сообщили о дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона

Вчера, 23:24

0

Image 16+
Жители Казани сообщили о дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона
Фото из открытых источников

В районе полигона, которым пользуются курсанты танкового училища в городе Казани, сегодня наблюдатели заметили высокий столб дыма. Местные информационно-новостные издания региона опубликовали на своих страницах фотографии и видеозаписи данного чрезвычайного события. 

Кадры фото- и видеосъемки демонстрируют странное и жуткое зрелище: в воздушном пространстве в районе танкового полигона города Казани медленно поднимается гриб дыма огромных размеров. На страницах социальных сетей в настоящее время продолжают распространяться различные панические сообщения об этом происшествии. Однако следует акцентировать внимание на том, что при этом звуков взрывов не было. Информация об этом продолжает поступать. Некоторые свидетели слышали хлопок во время подъёма столба дыма. Есть предположения, что так работают петарды, которые используются военными для прикрытия техники во время тренировок. 

Пресс-служба МЧС РФ по Татарстану ранее заявила, что не получала никаких сообщений о пожарах в этом районе. Об этом сегодня пишут журналисты информационно-новостного онлайн-издания Inkazan.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жители Казани сообщили о дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона

Вчера, 23:24

«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы 10 апреля в метро Екатеринбурга

14-04-2023, 07:34

В Санкт-Петербурге мальчик оказался в реанимации после укола матери для лечения больного горла

12-04-2023, 15:14

Два человека пострадали в квартирном пожаре на Караваевской улице в Санкт-Петербурге 10 апреля

10-04-2023, 15:24

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой

8-04-2023, 22:59

В Брянской области России на мине подорвался автомобиль пограничников: один военный погиб

7-04-2023, 13:04

Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»

5-04-2023, 13:14

«Интерфакс»: задержана подозреваемая во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский

3-04-2023, 09:34

В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора, мать мальчика нашли убитой в квартире

1-04-2023, 18:29

Неизвестный дрон упал на дерево в Ефремове Тульской области

1-04-2023, 15:44

Провалившиеся под лед Финского залива в Петербурге мальчики скончались от переохлаждения

31-03-2023, 07:59

Telegram-канал Shot: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

29-03-2023, 17:54

Житель Калуги въехал в яму и отсудил у властей 239 600 рублей

29-03-2023, 17:19

В Новой Москве нашли обломки беспилотника в цветах флага Украины

28-03-2023, 18:04

В KFC на Каменноостровском в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку 13 лет

28-03-2023, 14:59

«Mash»: Российские военные потеряли 20 гранат Ф-1 в Брянской области

28-03-2023, 14:19

Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

27-03-2023, 16:34

ТАСС: В Мариуполе подорвали автомобиль начальника полиции Москвина

27-03-2023, 11:44

В больнице Благовещенска скончалась изрезанная мужем мать убитого 10-месячного ребенка

27-03-2023, 10:09

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

26-03-2023, 14:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Система требует санации»: Пригожин обратил внимание на неспособность чиновников защищать интересы России

«Система требует санации»: Пригожин обратил внимание на неспособность чиновников защищать интересы России

13-04-2023, 01:40

0

Российское общество готово активно выступать за интересы страны в ходе спецоперации на Украине. Однако этого нельзя...

Подробнее
Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин

Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин

13-04-2023, 17:33

0

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что более 80% Бахмута контролируют «музыканты». При этом оставшаяся часть...

Подробнее
Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

14-04-2023, 21:00

0

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать украинскую армию на бахмутском направлении. По словам основателя ЧВК...

Подробнее
Демографы ВШЭ оценили вековую потребность в мигрантах для сохранения населения РФ

Демографы ВШЭ оценили вековую потребность в мигрантах для сохранения населения РФ

13-04-2023, 08:29

0

России может понадобиться ежегодно до 1,1 млн мигрантов, чтобы сохранить численность населения в стране. Об этом...

Подробнее
«Dolgov PRO»: в Московском регионе упал спрос на  новостройки

«Dolgov PRO»: в Московском регионе упал спрос на  новостройки

13-04-2023, 11:59

0

Аналитики компании «Dolgov PRO» отмечают, что в конце первого квартала текущего года в старых границах Москвы было...

Подробнее
В Астрахани письма школьников участникам СВО были обнаружены в мусорном баке

В Астрахани письма школьников участникам СВО были обнаружены в мусорном баке

13-04-2023, 21:04

0

Как сообщили корреспондентам редакции новостного информационного агентства «ТрибунаЛ» читатели южного российского...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Манцер сделал заявление о закупках топлива в РФ

Манцер сделал заявление о закупках топлива в РФ

14-04-2023, 09:24

0

Представитель венгерского внешнеполитического ведомства по вопросам двусторонних отношений Тамаш Манцер сделал...

Подробнее
В Европарламенте пожаловались на «ошеломительную» разницу между ценами в США и Евросоюзе

В Европарламенте пожаловались на «ошеломительную» разницу между ценами в США и Евросоюзе

14-04-2023, 11:04

0

Цены на дизельное топливо в ЕС и США существенно отличаются, и явно не в интересах европейцев. Об этом заявили депутаты...

Подробнее
Песков рассказал о планах по визиту Путина в Китай

Песков рассказал о планах по визиту Путина в Китай

13-04-2023, 08:24

0

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление по вопросу о конкретных датах официального...

Подробнее
Эксперт Никулин рассказал о бесплодии от западных вакцин и генетических опытах США

Эксперт Никулин рассказал о бесплодии от западных вакцин и генетических опытах США

14-04-2023, 07:29

0

Российские специалисты уже изучили свыше 2000 документов, подтверждающих, что на Украине имеют место...

Подробнее