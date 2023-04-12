«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы 10 апреля в метро Екатеринбурга

Сегодня, 07:34

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«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы 10 апреля в метро Екатеринбурга
Фото из открытых источников

В метро уральской столицы города Екатеринбурга в нынешний понедельник, 10 апреля, совсем молодой юноша упал на рельсы. Этот инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». Пострадавшим молодым человеком стал 19-летний житель Верх-Исетского района. 

Соседи дома, в котором прописан Максим, даже не догадываются, что именно он пострадал в метро. Граждане, проживающие в доме Максима, поделились информацией о нем. Известно, что незадолго до этого ЧП ему пришла повестка из военкомата. Все видели, что эта бумага торчала из его почтового ящика. 

«Повестка на казенном бланке лежит в его почтовом ящике и сейчас, Максим ее не забрал», — рассказал сосед парня. 

Еще люди, проживающие в этом доме, припомнили, что Максим — человек замкнутый. Его никогда никто не видел с шумными компаниями, он не любит такого, с друзьями очень редко общается. Все свое время проводит в компьютере. 

«По вечерам слышно, как он допоздна играет в компьютерные игры», — призналась одна соседка. 

Он живет с мамой, она нечасто здесь бывает. Есть маленькая сестра, 6 лет. Маму с девочкой видели редко. Об этом пишут журналисты информационно-новостного онлайн-издания «e1.ru». 

Изначально предполагалось, что Максим упал случайно на пути. Но перед тем, как оказаться на рельсах, он долго стоял на станции и пропустил не один поезд. Бросился парень прямо на «маску» — переднюю часть состава, который заезжал на станцию. Причины поступка не известны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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