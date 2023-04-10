В Санкт-Петербурге мальчик оказался в реанимации после укола матери для лечения больного горла

В Северной столице ребенок в возрасте двух лет оказался в лечебном учреждении после того, как мать сделала ему укол. Полицейских проинформировали о пострадавшем мальчике накануне в дневные часы. С правоохранителями связались специалисты из детской больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова. Со слов врачей, 2-летнего мальчика забрали с острым отравлением анестетиками в 12:39 из квартиры дома № 60 по улице Маршала Захарова. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

Сейчас малыш находится в реанимации. Мать мальчика, 31-летняя гражданка Узбекистана, рассказала, что у ее сына заболело горло, она решила сделать ему укол смесью препаратов. Выяснилось, что речь идет о полной и благополучной семье. В квартире проживает в том числе 31-летний отец пострадавшего мальчика, тоже являющийся гражданином Узбекистана. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что близ железнодорожной станции "Песочное" 11 апреля обнаружили тело женщины, которой на вид было 40-50 лет. Полицейские изъяли флаконы настойки "Пустырника", из которых 8 были целыми, а 6 пустыми.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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