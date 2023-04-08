Два человека пострадали в квартирном пожаре на Караваевской улице в Санкт-Петербурге 10 апреля

Сегодня, в понедельник, в 3-комнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. Не обошлось без пострадавших, которых отвезли в лечебное учреждение. Речь идет о двух гражданах. Этой информацией поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Специалистов проинформировали о пожаре в 11:55. Огнеборцы прибыли на Караваевскую улицу, 26, корпус 1. На месте удалось выяснить, что огонь охватил комнату площадью 15 м2. Тушением пожара спасатели занимались до 12:20. В борьбе с огнем были задействованы 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Теперь специалисты займутся установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Загородном проспекте в Северной столице под колесами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман. Трагедия случилась восьмого апреля. Женщина всего два дня не дожила до своего 54-летия. Она озвучивала самых разных звезд, включая Монику Беллуччи, Кирстен Данст и Джулию Робертс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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