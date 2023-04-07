В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой

Вчера, 22:59

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В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой
Фото из открытых источников

Стало известно об избрании Выборгским районным судом Петербурга меры пресечения местной жительнице, которую обвиняют в истязании 13-летней дочери и доведении до самоубийства. Этой информацией поделились в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно данным следствия, горожанка, будучи пьяной и под воздействием запрещенных веществ, оскорбляла и избивала свою дочь, не позволяла ей принимать пищу и отдыхать. На глазах ребенка мать вела антиобщественный образ жизни. Все это продолжалось в течение последних двух лет.

В итоге 13-летняя девочка попыталась наложить на себя руки в минувшем месяце. К счастью, ребенка спасли. Суд избрал жительнице Северной столицы меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до третьего мая. Отныне ей не разрешено общаться с остальными людьми, в том числе дочерью, за исключением близких родственников. Кроме того, женщине запрещено получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться интернетом, электронной почтой и телефоном. Отметим, что сегодня в городе на Неве жительнице были предъявлены обвинения в истязании дочери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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