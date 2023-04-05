В Брянской области России на мине подорвался автомобиль пограничников: один военный погиб

Сегодня, 13:04

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В Брянской области России на мине подорвался автомобиль пограничников: один военный погиб
Фото из открытых источников

В Брянской области России автомобиль пограничников наехал на мину и подорвался. В результате инцидента есть жертва. Один из военных, который находился в машине, погиб. Еще один военнослужащий получил ранение.

Автомобиль российских пограничников подорвался близ поселка Запесочье Брянской области - это неподалеку от границы с Украиной. В результате детонации один военный погиб, второй - пострадал.

У него легкое ранение, передает ТГ-канал «Baza» и сообщает, что через два часа после подрыва авто на мине на территорию Погарского района пыталась проникнуть группа диверсантов.

Близ села Случаевск завязался бой. Группу из числа 15 человек российские военные вытеснили на территорию Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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