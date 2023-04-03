Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»

Сегодня, 13:14

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Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»
Фото из открытых источников

В небе над Сосновым бором в Ленинградской области России был зафиксирован неопознанный летающий объект. Из-за него в регионе объявили сигнал «Режим». Так принято обозначать требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства России. Сигнал подается силами ПВО при выявлении нарушителя.

По информации Телеграм-канала «SHOT», объект, о котором идет речь, скорее всего является малоразмерным шаром. Он находится на высоте 10 тысяч метров от земли и перемещается со скоростью порядка 200 километров в час.

Добавим, что в Министерстве обороны, а также в пресс-службе ЗВО инцидент с появлением малоразмерного шара в небе над Ленинградской областью пока не прокомментировали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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