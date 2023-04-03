Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»

Страна с жутким имиджем ждет россиян на отдых
Для туристов из России все больше доступным становится отдых в Ираке, в стране с тяжелой историей, ужасным имиджем и...Подробнее
В небе над Сосновым бором в Ленинградской области России был зафиксирован неопознанный летающий объект. Из-за него в регионе объявили сигнал «Режим». Так принято обозначать требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства России. Сигнал подается силами ПВО при выявлении нарушителя.
По информации Телеграм-канала «SHOT», объект, о котором идет речь, скорее всего является малоразмерным шаром. Он находится на высоте 10 тысяч метров от земли и перемещается со скоростью порядка 200 километров в час.
Добавим, что в Министерстве обороны, а также в пресс-службе ЗВО инцидент с появлением малоразмерного шара в небе над Ленинградской областью пока не прокомментировали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Для туристов из России все больше доступным становится отдых в Ираке, в стране с тяжелой историей, ужасным имиджем и...Подробнее
Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...Подробнее
Французский президент Эммануэль Макрон собирается прибыть в Поднебесную с официальным визитом пятого апреля,...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....Подробнее
В общественных местах города Кандалакша Мурманской области стали появляться наклейки с эмблемой ЧВК «Вагнер» и...Подробнее
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову. Об...Подробнее
Будапешт не собирается прекращать сотрудничество с надежными газовыми поставщиками по политическим причинам. Такое...Подробнее
Стоимость российской нефти Urals опустилась до минимальных значений. Это следует из сообщения, которое появилось на...Подробнее
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал заявление об отношении политического...Подробнее
Синоптики сообщают о новых снегопадах в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге, однако дефицит дворников и...Подробнее
Комментировать