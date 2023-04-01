«Интерфакс»: задержана подозреваемая во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский

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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным информационного агентства, Дарью Трепову задержали в вечер после убийства военкора. Ее доставили следователю.
Отмечается, что, предположительно, Дарья Трепова занесла в кафе и вручила Татарскому бюст, в который было вмонтировано взрывное устройство. Она была запечатлена несколькими уличными камерами по пути в кафе.
Напомним, 2 апреля в Петербурге в кафе на Университетской набережной проходил творческий вечер Владлена Татарского. Во время этого мероприятия прогремел взрыв и военкор погиб. Были ранены еще 32 человека. Появилось несколько видеозаписей с этой встречи.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч.2 ст. 105 УК).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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