«Интерфакс»: задержана подозреваемая во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский

Сегодня, 09:34

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«Интерфакс»: задержана подозреваемая во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным информационного агентства, Дарью Трепову задержали в вечер после убийства военкора. Ее доставили следователю.

Отмечается, что, предположительно, Дарья Трепова занесла в кафе и вручила Татарскому бюст, в который было вмонтировано взрывное устройство. Она была запечатлена несколькими уличными камерами по пути в кафе.

Напомним, 2 апреля в Петербурге в кафе на Университетской набережной проходил творческий вечер Владлена Татарского. Во время этого мероприятия прогремел взрыв и военкор погиб. Были ранены еще 32 человека. Появилось несколько видеозаписей с этой встречи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч.2 ст. 105 УК).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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