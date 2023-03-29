В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора, мать мальчика нашли убитой в квартире

С жуткой находкой столкнулись в штате США Флорида. Там в пасти аллигатора нашли останки маленького мальчика, который пропал после обнаружения в квартире его мертвой матери. Этой информацией поделились в местной полиции, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ребенку было всего два года. Согласно сведениям Департамента полиции города Сент-Питерсберг, мать мальчика была убита, нашли ее в четверг, ей было двадцать лет. После этого специалисты приступили к поискам ее ребенка. В них были задействованы в том числе федеральные и местные агентства.

В пятницу в вечернее время правоохранителей проинформировали о том, что люди видели аллигатора "с чем-то в пасти". Стражи порядка поймали его и убили. Они были шокированы тем, что в пасти аллигатора находились останки того самого мальчика. Его звали Тайлен Мосли. Теперь предстоит выяснить причину смерти ребенка. В полиции подчеркнули, что в связи со случившимся предъявили обвинения отцу Тайлена Томасу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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